В США опровергли сообщение о сбитом в Ираке истребителе
В США опровергли сообщение о сбитом в Ираке истребителе
В США опровергли сообщение о сбитом в Ираке истребителе
Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло сообщения о якобы сбитом американском истребители на юге Ирака. РИА Новости, 06.03.2026
