Рейтинг@Mail.ru
В США опровергли сообщение о сбитом в Ираке истребителе - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 06.03.2026 (обновлено: 01:28 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ssha-2078886016.html
В США опровергли сообщение о сбитом в Ираке истребителе
В США опровергли сообщение о сбитом в Ираке истребителе - РИА Новости, 06.03.2026
В США опровергли сообщение о сбитом в Ираке истребителе
Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло сообщения о якобы сбитом американском истребители на юге Ирака. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:20:00+03:00
2026-03-06T01:28:00+03:00
в мире
ирак
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
басра (город)
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065573110_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dac17d1bc1b701c4c7c0b51335310eda.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078803567.html
ирак
сша
басра (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065573110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34557893f700531ffc0dd56f75e2951c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана, сша, басра (город), f-15se
В мире, Ирак, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Басра (город), F-15SE
В США опровергли сообщение о сбитом в Ираке истребителе

Центральное командование ВС США опровергло сообщение о сбитом в Ираке F-15

© AP Photo / Alex BrandonИстребители F-15
Истребители F-15 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Истребители F-15. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло сообщения о якобы сбитом американском истребители на юге Ирака.
"В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой был сбит американский истребитель. Эти слухи безосновательны и не соответствуют действительности", - говорится в заявлении военных США.
Ранее о том, что иранские системы ПВО сбили истребитель F-15 в небе над городом Басра на юге Ирака, заявило гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
 
В миреИракВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАБасра (город)F-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала