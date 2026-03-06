Рейтинг@Mail.ru
Оператор терминала в Бельгии оценил поставки СПГ из России в 38 процентов - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/spg-2079127888.html
Оператор терминала в Бельгии оценил поставки СПГ из России в 38 процентов
Оператор терминала в Бельгии оценил поставки СПГ из России в 38 процентов - РИА Новости, 06.03.2026
Оператор терминала в Бельгии оценил поставки СПГ из России в 38 процентов
Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге на фоне подготовки к вступлению в силу запрета на газ из РФ в ЕС заявил РИА Новости, что около 38%... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:45:00+03:00
2026-03-06T20:45:00+03:00
в мире
россия
катар
бельгия
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039599132_36:0:1865:1029_1920x0_80_0_0_0a3045fd8d00782a604ed8a6e1c6c7a7.jpg
https://ria.ru/20251203/gaz-2059405811.html
россия
катар
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039599132_265:0:1637:1029_1920x0_80_0_0_6afa794429492a008ddea7f73931cfd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, катар, бельгия, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Катар, Бельгия, Владимир Путин, Евросоюз
Оператор терминала в Бельгии оценил поставки СПГ из России в 38 процентов

РИА Новости: оператор терминала СПГ в Бельгии заявил, что 38% импорта идет из РФ

© Арктик СПГ 2Терминал проекта "Арктик СПГ-2"
Терминал проекта Арктик СПГ-2 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Арктик СПГ 2
Терминал проекта "Арктик СПГ-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге на фоне подготовки к вступлению в силу запрета на газ из РФ в ЕС заявил РИА Новости, что около 38% поставок за полгода пришло из России.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа - с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года - для долгосрочных.
«
"За последние шесть месяцев СПГ из стран Персидского залива, в частности из Катара, составлял около 8% поставок СПГ в Зебрюгге. За тот же период СПГ, прибывший в Зебрюгге на танкерах, поступал на 49% из США, 38% - из России и 7% - из Катара. За этот же период 3% СПГ, прибывшего в Зебрюгге, были реэкспортированы морем или автотранспортом", - сказали в пресс-службе Fluxys.
Президент России Владимир Путин в среду допустил прекращение РФ поставок российского газа на европейские рынки с уходом на более перспективные прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В ЕС предварительно договорились о запрете импорта газа из России
3 декабря 2025, 06:15
 
В миреРоссияКатарБельгияВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала