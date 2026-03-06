Оператор терминала в Бельгии оценил поставки СПГ из России в 38 процентов

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге на фоне подготовки к вступлению в силу запрета на газ из РФ в ЕС заявил РИА Новости, что около 38% поставок за полгода пришло из России.