Оператор терминала в Бельгии оценил поставки СПГ из России в 38 процентов

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге на фоне подготовки к вступлению в силу запрета на газ из РФ в ЕС заявил РИА Новости, что около 38% поставок за полгода пришло из России.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа - с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года - для долгосрочных.
"За последние шесть месяцев СПГ из стран Персидского залива, в частности из Катара, составлял около 8% поставок СПГ в Зебрюгге. За тот же период СПГ, прибывший в Зебрюгге на танкерах, поступал на 49% из США, 38% - из России и 7% - из Катара. За этот же период 3% СПГ, прибывшего в Зебрюгге, были реэкспортированы морем или автотранспортом", - сказали в пресс-службе Fluxys.
Президент России Владимир Путин в среду допустил прекращение РФ поставок российского газа на европейские рынки с уходом на более перспективные прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
3 декабря 2025, 06:15