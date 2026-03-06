Спецоперация, 6 марта: российские военные освободили Сосновое в ДНР

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" накануне освободила населенный пункт Сосновое в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ за период с 28 февраля по 6 марта, опубликованной в пятницу.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Запад" освободили Сосновое в ДНР © Инфографика Подразделения группировки войск "Запад" освободили Сосновое в ДНР

Уточняется, что за указанный период ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли семь групповых ударов. Поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ . Кроме того, поражение нанесено железнодорожным составам с вооружением и военной техникой, складам боеприпасов, местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За неделю ВСУ потеряли более 8,8 тысячи военнослужащих. Также украинские войска лишились 147 танков и боевых бронированных машин, 72 орудий полевой артиллерии, 53 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 143 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ уничтожили семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку HIMARS производства США и три боевые машины Vampire чешского производства.

Средства ПВО сбили 62 управляемые авиабомбы, 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", крылатую ракету большой дальности "Фламинго" и 2154 беспилотника самолётного типа. Силы Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ.

Вернулись из плена

Как сообщило Минобороны РФ, в пятницу Россия вернула из украинского плена 300 российских военнослужащих. Взамен были переданы 300 военнопленных ВСУ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Сначала российских бойцов доставили в Белоруссию , им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Уточняется, что гуманитарное посредничество при их возвращении оказали США и ОАЭ

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова , в числе вернувшихся накануне 200 российских военнослужащих был боец, который ранее числился погибшим. Москалькова рассказала, что супруга военного не верила в его смерть, а разыскать россиянина в плену у ВСУ удалось благодаря совместной работе с Международным Комитетом Красного Креста

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Уничтожают резервы

Бойцы спецназа "Ахмат" и смежных подразделений группировки "Север" активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов . По его словам, одно время там было очень большое скопление противника, которое ВСУ намеревались использовать для наступательных действий, но "Ахмат" контролирует этот участок.

Один из бойцов отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса Минобороны РФ рассказал РИА Новости, что операторы дронов отряда с начала года уничтожили более 240 целей на славянско-краматорском направлении. В частности, были уничтожены САУ "Акация", "Гвоздика" "Богдана", гаубица Д-30 и три танка Т-72, грузовики с личным составом и боеприпасами ВСУ, а также 86 легковых автомобилей.

Опытных связистов преклонного возраста 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ переводят в штурмовые подразделения, там "продолжительность их жизни не превышает и нескольких суток", сообщили РИА Новости в силовых структурах. Также собеседник агентства сообщил, что оружие и боеприпасы из Сумской области Украины поставляются на черный рынок для преступных группировок восточноевропейских стран.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Атаки Киева

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 120 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков . По его информации, под удар попали 48 населенных пунктов.

Украинские военные использовали 13,7 тысячи боеприпасов за февраль для ударов по гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник . Кроме того, по его словам, значительно возросло число ударов с применением дронов. Основными целями украинских военных становились жилые дома, объекты энергетики, гражданский транспорт, социальные объекты, медицинские и образовательные учреждения, добавил Мирошник.

Не получается

США в связи с ситуацией вокруг Ирана не смогут обеспечивать Украину прежним количеством противоракетных боеприпасов, ЕС должен увеличить их производство, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс