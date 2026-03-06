Российские БПЛА контролируют районы ТЭЦ и аэропорта в Краматорске

ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Подразделения БПЛА Добровольческого корпуса Минобороны, действующего в составе группировки "Южная", контролируют районы ТЭЦ и аэропорта в Краматорске в ДНР, сообщил РИА Новости один из бойцов отряда "Барс-31", выполняющий задачи в данном районе.

Видео уничтожения техники ВСУ в данном районе есть в распоряжении РИА Новости.

"В самом Краматорске уже активно работают подразделения БПЛА. Отряд "Барс-31" занимается выявлением и уничтожением при помощи FPV-дронов военной техники противника на городских улицах", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в Краматорске остается большое число мирных жителей и задача операторов БПЛА - выявить именно военнослужащих ВСУ

"FPV-дрон подлетает к оживленной дороге и зависает у ее обочины. При этом гражданские автомобили беспрепятственно проезжают мимо, мы их не трогаем. Однако, как только на дороге появляется внедорожник ВСУ, мгновенно наносится удар", - пояснил боец отряда.