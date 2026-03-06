Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА контролируют районы ТЭЦ и аэропорта в Краматорске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 06.03.2026
Российские БПЛА контролируют районы ТЭЦ и аэропорта в Краматорске
безопасность, краматорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краматорск, Вооруженные силы Украины
Российские БПЛА контролируют районы ТЭЦ и аэропорта в Краматорске

РИА Новости: беспилотники "Барсов" бьют по ВСУ у ТЭЦ и аэропорта в Краматорске

Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Подразделения БПЛА Добровольческого корпуса Минобороны, действующего в составе группировки "Южная", контролируют районы ТЭЦ и аэропорта в Краматорске в ДНР, сообщил РИА Новости один из бойцов отряда "Барс-31", выполняющий задачи в данном районе.
Видео уничтожения техники ВСУ в данном районе есть в распоряжении РИА Новости.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ
06:08
"В самом Краматорске уже активно работают подразделения БПЛА. Отряд "Барс-31" занимается выявлением и уничтожением при помощи FPV-дронов военной техники противника на городских улицах", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что в Краматорске остается большое число мирных жителей и задача операторов БПЛА - выявить именно военнослужащих ВСУ.
"FPV-дрон подлетает к оживленной дороге и зависает у ее обочины. При этом гражданские автомобили беспрепятственно проезжают мимо, мы их не трогаем. Однако, как только на дороге появляется внедорожник ВСУ, мгновенно наносится удар", - пояснил боец отряда.
По его словам, операторы дронов отряда выискивают военную технику ВСУ на городских улицах, в гаражных массивах, в промзоне, лишая ВСУ возможности передвижения в данном районе.
