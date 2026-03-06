Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ

ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА "Барс-31" Добровольческого корпуса Минобороны, действующего в составе группировки "Южная", уничтожили с начала года порядка 240 целей на Славянско-Краматорском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости один из бойцов отряда подразделения, выполняющий задачи в данном районе.