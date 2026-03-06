https://ria.ru/20260306/spetsoperatsiya-2078907254.html
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ
2026-03-06T06:08:00+03:00
безопасность
донбасс
краматорск
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
донбасс
краматорск
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ
