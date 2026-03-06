Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/spetsoperatsiya-2078907254.html
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ - РИА Новости, 06.03.2026
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ
Операторы БПЛА "Барс-31" Добровольческого корпуса Минобороны, действующего в составе группировки "Южная", уничтожили с начала года порядка 240 целей на... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T06:08:00+03:00
2026-03-06T06:08:00+03:00
безопасность
донбасс
краматорск
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078697960_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ed753f04a4a06a13acd9990a8407406a.jpg
https://ria.ru/20260227/dobrovolets-2077279944.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078697960_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6a94098658ad11130b1d2e5a3ef603f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донбасс, краматорск, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Безопасность, Донбасс, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"
Добровольцы "Барсов" за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ

РИА Новости: бойцы "Барс-31" за два месяца уничтожили 240 целей ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Михаил КевхиевРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА "Барс-31" Добровольческого корпуса Минобороны, действующего в составе группировки "Южная", уничтожили с начала года порядка 240 целей на Славянско-Краматорском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости один из бойцов отряда подразделения, выполняющий задачи в данном районе.
"Только за последние два месяца отряд "Барс-31" Добровольческого корпуса, на Славянско-Краматорском направлении и в самом Краматорске, поразил более 240 целей противника", - сообщил боец.
Доброволец бригады БАРС-Курск Иван Дрёмов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Добровольца "БАРС-Курск", погибшего при атаке ВСУ, представят к госнаграде
27 февраля, 20:20
Он уточнил, что в 2026 году операторами БПЛА "Барс-31" были уничтожены, в том числе, САУ "Акация", "Гвоздика" "Богдана", гаубица Д-30 и три танка Т-72, грузовики с личным составом и боеприпасами ВСУ, а также 86 легковых автомобилей.
"Поражены цели, являющиеся частью критической инфраструктуры Краматорска", - дополнил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьДонбассКраматорскВооруженные силы УкраиныТ-72 "Урал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала