ВСУ в 2022 году били по селам, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ветеран
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 06.03.2026 (обновлено: 05:49 06.03.2026)
ВСУ в 2022 году били по селам, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ветеран
2026-03-06T05:48:00+03:00
2026-03-06T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
киев
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ в 2022 году били по селам, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ветеран

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 2022 году прицельно наносили удары из РСЗО по селам под Киевом, в которых не было российских военных, чтобы затем обвинить в этих обстрелах армию России, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Челентано".
"Украинцы накладывали все время: с систем залпового огня лупили по селам, по домам, где мирные жители… То есть даже там, где нас не было - туда складывали и уничтожали все. Ну это просто их были жалкие попытки запугать, заставить людей бояться, думать, что это такие плохие русские", - сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Польше заявили о массовом употреблении наркотиков украинскими военными
4 марта, 12:32
По словам ветерана, ВСУ не удавалось настроить мирных жителей против российской армии.
"Нас никто палками не бил. Там ненависти никакой в их (мирного населения) глазах не читалось. Наоборот, только понимание. Кто постарше, понимали, из-за чего это все происходит. Что это не потому, что мы такие плохие, а потому, что к власти у них просто пришли не те… Кому выделили место западные господа, те и пришли к власти. А народ этого не хочет. Это им не нужно", - подчеркнул "Челентано".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
