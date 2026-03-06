https://ria.ru/20260306/spetsoperatsiya-2078906073.html
ВСУ в 2022 году били по селам, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ветеран
ВСУ в 2022 году били по селам, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ветеран - РИА Новости, 06.03.2026
ВСУ в 2022 году били по селам, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ветеран
Украинские войска в 2022 году прицельно наносили удары из РСЗО по селам под Киевом, в которых не было российских военных, чтобы затем обвинить в этих обстрелах...
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 2022 году прицельно наносили удары из РСЗО по селам под Киевом, в которых не было российских военных, чтобы затем обвинить в этих обстрелах армию России, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Челентано".
"Украинцы накладывали все время: с систем залпового огня лупили по селам, по домам, где мирные жители… То есть даже там, где нас не было - туда складывали и уничтожали все. Ну это просто их были жалкие попытки запугать, заставить людей бояться, думать, что это такие плохие русские", - сказал он.
По словам ветерана, ВСУ
не удавалось настроить мирных жителей против российской армии.
"Нас никто палками не бил. Там ненависти никакой в их (мирного населения) глазах не читалось. Наоборот, только понимание. Кто постарше, понимали, из-за чего это все происходит. Что это не потому, что мы такие плохие, а потому, что к власти у них просто пришли не те… Кому выделили место западные господа, те и пришли к власти. А народ этого не хочет. Это им не нужно", - подчеркнул "Челентано".