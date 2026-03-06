ВСУ в 2022 году били по селам, чтобы обвинить в этом Россию, заявил ветеран

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 2022 году прицельно наносили удары из РСЗО по селам под Киевом, в которых не было российских военных, чтобы затем обвинить в этих обстрелах армию России, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Челентано".

"Украинцы накладывали все время: с систем залпового огня лупили по селам, по домам, где мирные жители… То есть даже там, где нас не было - туда складывали и уничтожали все. Ну это просто их были жалкие попытки запугать, заставить людей бояться, думать, что это такие плохие русские", - сказал он.

По словам ветерана, ВСУ не удавалось настроить мирных жителей против российской армии.