Спецназ "Ахмат" активно уничтожает резервы ВСУ в Сумах, заявил Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" и смежных подразделений группировки "Север" активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах, заявил РИА Новости заместитель начальника главного... РИА Новости, 06.03.2026
