Спецназ "Ахмат" активно уничтожает резервы ВСУ в Сумах, заявил Алаудинов

"В Сумах было одно время очень большое скопление противника, и этот противник, как мы видели, пытался подготовиться к наступательным действиям на определенном участке. На данный момент мы пытаемся не давать противнику где-то скапливаться и в Сумах в первую очередь. Работа эта ведется очень активно, мы и дальше будем контролировать этот участок", - пояснил командир "Ахмата".