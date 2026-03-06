Рейтинг@Mail.ru
Спецназ "Ахмат" активно уничтожает резервы ВСУ в Сумах, заявил Алаудинов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 06.03.2026
Спецназ "Ахмат" активно уничтожает резервы ВСУ в Сумах, заявил Алаудинов
Спецназ "Ахмат" активно уничтожает резервы ВСУ в Сумах, заявил Алаудинов - РИА Новости, 06.03.2026
Спецназ "Ахмат" активно уничтожает резервы ВСУ в Сумах, заявил Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" и смежных подразделений группировки "Север" активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах, заявил РИА Новости заместитель начальника главного... РИА Новости, 06.03.2026
сумы
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Спецназ "Ахмат" активно уничтожает резервы ВСУ в Сумах, заявил Алаудинов

Алаудинов: бойцы "Ахмата" активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Апти Алаудинов
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Архивное фото
КУРСК, 6 мар - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и смежных подразделений группировки "Север" активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Сумы у нас - это зона, по которой мы активно работаем, особенно беспилотниками, по тем участкам, где мы фиксируем скопление противника", - сообщил Алаудинов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ВСУ пытаются восполнить наемниками потери в Сумской области
03:21
Он пояснил, что ВСУ использовали Сумы для накопления резервов.
"В Сумах было одно время очень большое скопление противника, и этот противник, как мы видели, пытался подготовиться к наступательным действиям на определенном участке. На данный момент мы пытаемся не давать противнику где-то скапливаться и в Сумах в первую очередь. Работа эта ведется очень активно, мы и дальше будем контролировать этот участок", - пояснил командир "Ахмата".
Специальная военная операция на Украине
 
 
