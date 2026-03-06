ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Морские пехотинцы 61-й бригады, действующие в интересах российской группировки войск "Центр", уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ на добропольском направлении, сообщили РИА Новости военнослужащие подразделения. в интервью РИА Новости.

Старший наводчик боевой машины с позывным "Калуга" рассказал, что в ходе последней боевой задачи артиллеристы поразили ангар с крупным скоплением техники и личного состава ВСУ

"Было видно крупное скопление - до пяти-шести машин и значительное количество личного состава. После удара началось мощное возгорание, внутри находились боеприпасы и топливо", - сказал он.

Командир боевой машины с позывным "Десна" добавил, что артиллеристы получили задачу по поражению выявленного объекта, который оказался крупным складом боеприпасов.

"Мы заняли огневую позицию, отработали порядка десяти снарядов и начали отход. Примерно через километр по радиостанции поступила команда повторно нанести удар по тем же координатам", - сообщил он.