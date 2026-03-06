Рейтинг@Mail.ru
Морпехи-артиллеристы уничтожили ангар с техникой ВСУ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/spetsoperatsiya-2078902932.html
Морпехи-артиллеристы уничтожили ангар с техникой ВСУ
Морпехи-артиллеристы уничтожили ангар с техникой ВСУ - РИА Новости, 06.03.2026
Морпехи-артиллеристы уничтожили ангар с техникой ВСУ
Морские пехотинцы 61-й бригады, действующие в интересах российской группировки войск "Центр", уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ на... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:05:00+03:00
2026-03-06T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992055406_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_319f2005d8b748f1f4ef7a0113cc95a1.jpg
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078571273.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992055406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7a9860b1443a962420777af0a09bbde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Морпехи-артиллеристы уничтожили ангар с техникой ВСУ

РИА Новости: морпехи уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Морские пехотинцы 61-й бригады, действующие в интересах российской группировки войск "Центр", уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ на добропольском направлении, сообщили РИА Новости военнослужащие подразделения. в интервью РИА Новости.
Старший наводчик боевой машины с позывным "Калуга" рассказал, что в ходе последней боевой задачи артиллеристы поразили ангар с крупным скоплением техники и личного состава ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
4 марта, 19:28
"Было видно крупное скопление - до пяти-шести машин и значительное количество личного состава. После удара началось мощное возгорание, внутри находились боеприпасы и топливо", - сказал он.
Командир боевой машины с позывным "Десна" добавил, что артиллеристы получили задачу по поражению выявленного объекта, который оказался крупным складом боеприпасов.
"Мы заняли огневую позицию, отработали порядка десяти снарядов и начали отход. Примерно через километр по радиостанции поступила команда повторно нанести удар по тем же координатам", - сообщил он.
По словам военнослужащего, огонь корректировался, а поражение цели подтвердили средства объективного контроля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала