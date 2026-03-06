ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Обнаруженный в густонаселенном районе Константиновки в ДНР пункт управления гексакоптеров ВСУ уничтожен без вреда для мирного населения, рассказал РИА Новости оператор FPV самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки российских войск с позывным "Сила".

Разведка Южной группировки войск обнаружила, как во дворе одного из частных домов Константиновки расчет ВСУ переносил гексакоптер типа "Баба-Яга", координаты цели незамедлительно были переданы расчету ударных беспилотников.

"Это, как всегда, густонаселенный частный сектор, соседствует с пятиэтажками, с девятиэтажками. Они (ВСУ) стараются скрываться именно там. По их нахождению было нанесено поражение тремя ударными "птицами", – рассказал оператор.

Боец подчеркнул, что все расчеты подразделения применяют ударные средства очень осторожно и только по заданным координатам, чтобы не нанести вреда мирному населению.