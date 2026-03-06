https://ria.ru/20260306/spetsoperatsiya-2078891056.html
ВС России уничтожили пункт управления гексакоптеров ВСУ в Константиновке
Обнаруженный в густонаселенном районе Константиновки в ДНР пункт управления гексакоптеров ВСУ уничтожен без вреда для мирного населения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Обнаруженный в густонаселенном районе Константиновки в ДНР пункт управления гексакоптеров ВСУ уничтожен без вреда для мирного населения, рассказал РИА Новости оператор FPV самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки российских войск с позывным "Сила".
Разведка Южной группировки войск обнаружила, как во дворе одного из частных домов Константиновки
расчет ВСУ
переносил гексакоптер типа "Баба-Яга", координаты цели незамедлительно были переданы расчету ударных беспилотников.
"Это, как всегда, густонаселенный частный сектор, соседствует с пятиэтажками, с девятиэтажками. Они (ВСУ) стараются скрываться именно там. По их нахождению было нанесено поражение тремя ударными "птицами", – рассказал оператор.
Боец подчеркнул, что все расчеты подразделения применяют ударные средства очень осторожно и только по заданным координатам, чтобы не нанести вреда мирному населению.
В распоряжении РИА Новости имеются кадры точного поражения пункта управления ВСУ в Константиновке ударным дроном "Молния-2".