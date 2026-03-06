Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 06.03.2026
ВС России уничтожили пункт управления гексакоптеров ВСУ в Константиновке
2026-03-06T02:15:00+03:00
2026-03-06T02:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
2026
константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
FPV-дроны
© РИА Новости / Виталий Аньков
FPV-дроны. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Обнаруженный в густонаселенном районе Константиновки в ДНР пункт управления гексакоптеров ВСУ уничтожен без вреда для мирного населения, рассказал РИА Новости оператор FPV самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки российских войск с позывным "Сила".
Разведка Южной группировки войск обнаружила, как во дворе одного из частных домов Константиновки расчет ВСУ переносил гексакоптер типа "Баба-Яга", координаты цели незамедлительно были переданы расчету ударных беспилотников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
4 марта, 19:28
"Это, как всегда, густонаселенный частный сектор, соседствует с пятиэтажками, с девятиэтажками. Они (ВСУ) стараются скрываться именно там. По их нахождению было нанесено поражение тремя ударными "птицами", – рассказал оператор.
Боец подчеркнул, что все расчеты подразделения применяют ударные средства очень осторожно и только по заданным координатам, чтобы не нанести вреда мирному населению.
В распоряжении РИА Новости имеются кадры точного поражения пункта управления ВСУ в Константиновке ударным дроном "Молния-2".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
