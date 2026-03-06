Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж одного из российских танков в ходе выполнения боевой задачи во время спецоперации уничтожил два опорных пункта ВСУ и 11 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство рассказало о командире танка лейтенанте Николае Кочетове. Он на огневой позиции быстро и точно отдавал приказы экипажу, используя данные с российских беспилотников для корректировки огня танка.

"Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено два опорных пункта противника и 11 украинских боевиков", - говорится в сообщении.

При отходе с позиции танк попал под обстрел вражеских FPV-дронов. Командир мгновенно оценил ситуацию и возможные риски, после чего приказал механику-водителю двигаться по заранее спланированному безопасному маршруту. Таким образом бойцам удалось вывести машину из зоны поражения дронов противника.