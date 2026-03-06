Рейтинг@Mail.ru
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/spetsoperatsiya-2078882126.html
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 06.03.2026
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ
Экипаж одного из российских танков в ходе выполнения боевой задачи во время спецоперации уничтожил два опорных пункта ВСУ и 11 украинских военных, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T00:28:00+03:00
2026-03-06T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264758_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_7bf8facbaee6c6654db04e7764c3dd53.jpg
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078571273.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264758_401:362:2478:1920_1920x0_80_0_0_ece50b21901cf1e5ec0c633f52fd989a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ

Российский танк за один бой уничтожил два опорных пункта и 11 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж одного из российских танков в ходе выполнения боевой задачи во время спецоперации уничтожил два опорных пункта ВСУ и 11 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство рассказало о командире танка лейтенанте Николае Кочетове. Он на огневой позиции быстро и точно отдавал приказы экипажу, используя данные с российских беспилотников для корректировки огня танка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Поставили крест". В США сообщили плохие новости Украине из-за Ирана
4 марта, 19:28
"Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено два опорных пункта противника и 11 украинских боевиков", - говорится в сообщении.
При отходе с позиции танк попал под обстрел вражеских FPV-дронов. Командир мгновенно оценил ситуацию и возможные риски, после чего приказал механику-водителю двигаться по заранее спланированному безопасному маршруту. Таким образом бойцам удалось вывести машину из зоны поражения дронов противника.
Умелые и грамотные действия лейтенанта позволили нанести урон противнику и ослабить его оборону, а также не допустить уничтожения боевой машины и личного состава, подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала