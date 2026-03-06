https://ria.ru/20260306/spetsoperatsiya-2078882126.html
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ
Экипаж одного из российских танков в ходе выполнения боевой задачи во время спецоперации уничтожил два опорных пункта ВСУ и 11 украинских военных, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
Экипаж российского танка уничтожил два опорных пункта ВСУ
Российский танк за один бой уничтожил два опорных пункта и 11 военных ВСУ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж одного из российских танков в ходе выполнения боевой задачи во время спецоперации уничтожил два опорных пункта ВСУ и 11 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство рассказало о командире танка лейтенанте Николае Кочетове. Он на огневой позиции быстро и точно отдавал приказы экипажу, используя данные с российских беспилотников для корректировки огня танка.
"Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено два опорных пункта противника и 11 украинских боевиков", - говорится в сообщении.
При отходе с позиции танк попал под обстрел вражеских FPV-дронов. Командир мгновенно оценил ситуацию и возможные риски, после чего приказал механику-водителю двигаться по заранее спланированному безопасному маршруту. Таким образом бойцам удалось вывести машину из зоны поражения дронов противника.
Умелые и грамотные действия лейтенанта позволили нанести урон противнику и ослабить его оборону, а также не допустить уничтожения боевой машины и личного состава, подчеркнули в МО РФ
