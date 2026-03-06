Рейтинг@Mail.ru
В Сочи уточнили магнитуду прошедшего землетрясения
08:32 06.03.2026
В Сочи уточнили магнитуду прошедшего землетрясения
В Сочи уточнили магнитуду прошедшего землетрясения
2026-03-06T08:32:00+03:00
2026-03-06T08:32:00+03:00
2026
В Сочи уточнили магнитуду прошедшего землетрясения

Вид с горы Большой Ахун на город Сочи
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Магнитуда землетрясения в Сочи, по уточненный данным, составила 4,1, сообщил мэр города Андрей Прошунин, уточнив, что эпицентр землетрясения был в море.
Ранее мэр города сообщал о землетрясении магнитудой 4,5.
"По уточнённым данным, магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр в море", - написал мэр в Telegram-канале.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение
Вчера, 03:28
 
