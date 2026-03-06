https://ria.ru/20260306/sochi-2078916864.html
В Сочи уточнили магнитуду прошедшего землетрясения
В Сочи уточнили магнитуду прошедшего землетрясения - РИА Новости, 06.03.2026
В Сочи уточнили магнитуду прошедшего землетрясения
Магнитуда землетрясения в Сочи, по уточненный данным, составила 4,1, сообщил мэр города Андрей Прошунин, уточнив, что эпицентр землетрясения был в море. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:32:00+03:00
2026-03-06T08:32:00+03:00
2026-03-06T08:32:00+03:00
происшествия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_7b07660e089cc37db2739fc67dfc6816.jpg
https://ria.ru/20260305/zemletrjasenie-2078630148.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_9b26a55113a77c3a104e844854771443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
В Сочи уточнили магнитуду прошедшего землетрясения
Магнитуда землетрясения в Сочи составила 4,1