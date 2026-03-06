Ветврач предупредил об опасности дорожных реагентов для собак

БРЯНСК, 6 мар - РИА Новости. Дорожные реагенты весной во время оттепели могут привести к разъеданию кожи на лапах собак или отравлению животного, поэтому после прогулок нужно мыть лапы питомцу или использовать защитные средства, рассказала РИА Новости главврач филиала ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова.

"Реагенты действительно представляют опасность для собак, и она не исчезает с приходом весны. Проблема в основном заключается в химических солях, которые разъедают кожу подушечек лап и вызывают отравления, когда питомец начинает лизать лапы от раздражения", - рассказала Костикова.

Она уточнила, что зимой и ранней весной, когда еще лежит снег, собака может получить химические ожоги на лапах, иногда на языке. По ее словам, реагенты на основе хлорида кальция сильно сушат кожу, что приводит к появлению трещин и язв.

"Что касается отравления, реагенты попадают в желудок при поедании снега или вылизывании лап. Даже небольшое количество может вызвать сильную интоксикацию", - отметила Костикова.

Ветврач отметила, что при таянии снега химикаты остаются в лужах и грязи на дорогах. По ее словам, опасность таких луж в том, что собаки не только бегают по ним, но и могут выпить оттуда воды. Если же наступила сухая погода, то, как отметила Костикова, реагенты превращаются в едкую пыль, которая может раздражать дыхательные пути и глаза питомца.