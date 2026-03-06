СМИ: суда в Персидском заливе выдают себя за китайские

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атаки на них на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные портала MarineTraffic.
"Группа судов, оказавшихся в ловушке в Персидском заливе под вражеским огнем, прибегает к проверенной уловке, чтобы избежать атаки - использует транспондеры, чтобы объявить себя китайскими", - говорится в публикации издания.
Как отмечает газета, за последнюю неделю минимум десять судов изменили сигнал о пункте назначения на "китайский владелец", "все члены экипажа - китайцы", "китайский экипаж на борту". Некоторые суда придерживаются другой тактики - они манипулируют GPS-сигналом таком образом, чтобы ввести в заблуждение управляемое оружие. На платформах, отслеживающих движение судов, они отображаются расположенными друг на друге.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Во вторник на якоре стояло 300 судов, из которых около двухсот - танкеры. В четверг число стоящих на якоре судов в этом районе сократилось до чуть более 50.