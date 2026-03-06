Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суда в Персидском заливе выдают себя за китайские
23:22 06.03.2026
СМИ: суда в Персидском заливе выдают себя за китайские
Южное побережье Персидского залива из космоса
Южное побережье Персидского залива из космоса
Южное побережье Персидского залива из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атаки на них на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные портала MarineTraffic.
"Группа судов, оказавшихся в ловушке в Персидском заливе под вражеским огнем, прибегает к проверенной уловке, чтобы избежать атаки - использует транспондеры, чтобы объявить себя китайскими", - говорится в публикации издания.
Как отмечает газета, за последнюю неделю минимум десять судов изменили сигнал о пункте назначения на "китайский владелец", "все члены экипажа - китайцы", "китайский экипаж на борту". Некоторые суда придерживаются другой тактики - они манипулируют GPS-сигналом таком образом, чтобы ввести в заблуждение управляемое оружие. На платформах, отслеживающих движение судов, они отображаются расположенными друг на друге.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Во вторник на якоре стояло 300 судов, из которых около двухсот - танкеры. В четверг число стоящих на якоре судов в этом районе сократилось до чуть более 50.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран нанес удары по десяти судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив
