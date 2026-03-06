Рейтинг@Mail.ru
СМИ: страны Залива думают о заморозке инвестиций из-за ситуации с Ираном
02:12 06.03.2026
СМИ: страны Залива думают о заморозке инвестиций из-за ситуации с Ираном
в мире
персидский залив
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
персидский залив
иран
сша
2026
СМИ: страны Залива думают о заморозке инвестиций из-за ситуации с Ираном

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива рассматривают возможность пересмотреть свои зарубежные инвестиции и будущие обязательства, как вариант смягчения финансового бремени, вызванного ситуацией вокруг Ирана, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника в регионе.
По словам источника, в совместном обсуждении нагрузки на свои бюджеты участвовали три из четырех крупнейших экономик Персидского заливаСаудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар. Он не уточнил, о каких именно трех государствах идет речь.
"Ряд стран Персидского залива начали внутренний анализ, чтобы определить, можно ли применять положения о форс-мажоре в действующих контрактах, а также пересмотреть текущие и будущие инвестиционные обязательства… Особенно если конфликт и связанные с ним расходы будут продолжаться в том же темпе", — сказал источник.
По словам источника, рассматриваемые меры могут повлиять на инвестиционные обязательства перед иностранными государствами или компаниями, спонсорство спортивных мероприятий и контракты с предприятиями и инвесторами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
