В Словакия прокомментировали возможность открытия неба для рейсов из России

БРАТИСЛАВА, 6 мар - РИА Новости. Словакия готова открыть небо для рейсов из РФ, в том числе чартерных, если Европейский союз снимет наложенные ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полачикова.
"Возможность использования воздушного пространства Словакии операторами воздушных судов, зарегистрированных в России, или воздушными судами, зарегистрированными в России, зависит от решения Европейского союза. Если эти ограничения будут отменены, то воздушное пространство Словакии будет доступно для таких рейсов. То же самое относится к ограничению рейсов, которые являются чартерными или оплачиваются субъектами из России", - сообщила Полачикова РИА Новости.
В феврале 2022 года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и частных самолетов из России.
