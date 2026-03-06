В Словакия прокомментировали возможность открытия неба для рейсов из России

«

"Возможность использования воздушного пространства Словакии операторами воздушных судов, зарегистрированных в России, или воздушными судами, зарегистрированными в России, зависит от решения Европейского союза. Если эти ограничения будут отменены, то воздушное пространство Словакии будет доступно для таких рейсов. То же самое относится к ограничению рейсов, которые являются чартерными или оплачиваются субъектами из России", - сообщила Полачикова РИА Новости.