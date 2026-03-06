Рейтинг@Mail.ru
В Словакия прокомментировали возможность открытия неба для рейсов из России
08:24 06.03.2026
В Словакия прокомментировали возможность открытия неба для рейсов из России
В Словакия прокомментировали возможность открытия неба для рейсов из России - РИА Новости, 06.03.2026
В Словакия прокомментировали возможность открытия неба для рейсов из России
Словакия готова открыть небо для рейсов из РФ, в том числе чартерных, если Европейский союз снимет наложенные ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:24:00+03:00
2026-03-06T08:24:00+03:00
https://ria.ru/20260305/dmitriev-2078866943.html
россия
в мире, россия
В мире, Россия
В Словакия прокомментировали возможность открытия неба для рейсов из России

Полачикова: Словакия готова открыть небо для России, если ЕС снимет ограничения

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза
Флаги Словакии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 6 мар - РИА Новости. Словакия готова открыть небо для рейсов из РФ, в том числе чартерных, если Европейский союз снимет наложенные ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полачикова.
«
"Возможность использования воздушного пространства Словакии операторами воздушных судов, зарегистрированных в России, или воздушными судами, зарегистрированными в России, зависит от решения Европейского союза. Если эти ограничения будут отменены, то воздушное пространство Словакии будет доступно для таких рейсов. То же самое относится к ограничению рейсов, которые являются чартерными или оплачиваются субъектами из России", - сообщила Полачикова РИА Новости.
В феврале 2022 года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и частных самолетов из России.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Дмитриев назвал причину коллапса в ЕС
Вчера, 21:51
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
