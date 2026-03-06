Биолог предупредил о нашествии испанских слизней в московском регионе

"Этой зимой наблюдается очень высокий снежный покров, в котором яйца слизней перезимовали, спрятанные от морозов. Снег укрыл кладки, выполнив роль теплоизоляции, поэтому ни одно яйцо не промерзло. Этой весной в московском регионе их высокая численность гарантирована", - сказал Сафонов.

Эксперт подчеркивает, что взрослые особи живут всего один сезон и с холодами погибают, но оставляют после себя бомбу замедленного действия. Процесс размножения начинается еще в сентябре-октябре, когда слизни откладывают яйца глубоко в почву, компостные кучи или под прелую листву.