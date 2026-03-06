Рейтинг@Mail.ru
Биолог предупредил о нашествии испанских слизней в московском регионе - РИА Новости, 06.03.2026
15:10 06.03.2026
Биолог предупредил о нашествии испанских слизней в московском регионе
Биолог предупредил о нашествии испанских слизней в московском регионе - РИА Новости, 06.03.2026
Биолог предупредил о нашествии испанских слизней в московском регионе
Весной в московском регионе высокая численность слизней гарантирована, сообщил Aif.ru биолог Дмитрий Сафонов. РИА Новости, 06.03.2026
московская область (подмосковье), москва, россия, природа
Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, природа
Биолог предупредил о нашествии испанских слизней в московском регионе

Дмитрий Сафонов: после снежной зимы нашествие испанских слизней гарантировано

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокИспанский слизень
Испанский слизень - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Испанский слизень. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Весной в московском регионе высокая численность слизней гарантирована, сообщил Aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.
"Этой зимой наблюдается очень высокий снежный покров, в котором яйца слизней перезимовали, спрятанные от морозов. Снег укрыл кладки, выполнив роль теплоизоляции, поэтому ни одно яйцо не промерзло. Этой весной в московском регионе их высокая численность гарантирована", - сказал Сафонов.
Эксперт подчеркивает, что взрослые особи живут всего один сезон и с холодами погибают, но оставляют после себя бомбу замедленного действия. Процесс размножения начинается еще в сентябре-октябре, когда слизни откладывают яйца глубоко в почву, компостные кучи или под прелую листву.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россиян предупредили о ранней атаке клещей после снежной зимы
22 февраля, 06:16
 
22 февраля, 06:16
 
 
