СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя - РИА Новости, 06.03.2026
10:55 06.03.2026
СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя
СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя - РИА Новости, 06.03.2026
СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя
СК России будет расследовать очередное преступление против мирных жителей Севастополя, где из-за атаки ВСУ пострадали 9 человек, в том числе трое... РИА Новости, 06.03.2026
происшествия
севастополь
россия
ефремов
михаил развожаев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
севастополь
россия
ефремов
происшествия, севастополь, россия, ефремов, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Россия, Ефремов, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя

СК расследует очередную атаку ВСУ на Севастополь, где пострадали 9 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. СК России будет расследовать очередное преступление против мирных жителей Севастополя, где из-за атаки ВСУ пострадали 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних, говорится в Telegram-канале ведомства.
«
"Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей... города Севастополя. В Севастополе из-за атаки ВСУ пострадали 9 человек, в том числе 3 несовершеннолетних" , - говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
В ночь на пятницу губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь. В результате атаки ранены девять человек, в их числе трое детей. Сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал и сдетонировал начиненный металлическими шариками беспилотник.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе
Происшествия Севастополь Россия Ефремов Михаил Развожаев Вооруженные силы Украины Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
