СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя
СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя - РИА Новости, 06.03.2026
СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя
СК России будет расследовать очередное преступление против мирных жителей Севастополя, где из-за атаки ВСУ пострадали 9 человек, в том числе трое... РИА Новости, 06.03.2026
СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя
СК расследует очередную атаку ВСУ на Севастополь, где пострадали 9 человек