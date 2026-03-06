СК будет расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Севастополя

«

"Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей... города Севастополя. В Севастополе из-за атаки ВСУ пострадали 9 человек, в том числе 3 несовершеннолетних" , - говорится в сообщении информационного центра СК РФ.