Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. СК РФ с 2014 года завел свыше 9,3 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима, уже завершено расследование 950 дел в...
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел более девяти тысячи дел о преступлениях киевского режима

СК с 2014 года завел более 9,3 тысячи дел о преступлениях киевского режима

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. СК РФ с 2014 года завел свыше 9,3 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима, уже завершено расследование 950 дел в отношении 1,2 тысячи обвиняемых, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"С 2014 года возбуждено 9339 уголовных дел о преступлениях киевского режима. К настоящему времени завершено расследование 950 дел в отношении 1264 обвиняемых, среди которых украинские военнослужащие, члены радикальных объединений, представители силовых структур и иностранные наемники. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 1105 лиц", - сказали в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Украинский пленный обвинил Зеленского в уничтожении народа
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
