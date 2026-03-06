https://ria.ru/20260306/sk-2078937716.html
СК завел более девяти тысячи дел о преступлениях киевского режима
СК завел более девяти тысячи дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 06.03.2026
СК завел более девяти тысячи дел о преступлениях киевского режима
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. СК РФ с 2014 года завел свыше 9,3 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима, уже завершено расследование 950 дел в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:30:00+03:00
2026-03-06T10:30:00+03:00
2026-03-06T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20260306/plennyy-2078933973.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел более девяти тысячи дел о преступлениях киевского режима
СК с 2014 года завел более 9,3 тысячи дел о преступлениях киевского режима