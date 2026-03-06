СК завел более девяти тысячи дел о преступлениях киевского режима

«

"С 2014 года возбуждено 9339 уголовных дел о преступлениях киевского режима. К настоящему времени завершено расследование 950 дел в отношении 1264 обвиняемых, среди которых украинские военнослужащие, члены радикальных объединений, представители силовых структур и иностранные наемники. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 1105 лиц", - сказали в ведомстве.