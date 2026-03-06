https://ria.ru/20260306/situatsija-2079126011.html
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой, заявил генсек ООН
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой, заявил генсек ООН - РИА Новости, 06.03.2026
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой, заявил генсек ООН
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой на фоне эскалации в регионе, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:36:00+03:00
2026-03-06T20:36:00+03:00
2026-03-06T20:36:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
антониу гутерреш
али хаменеи
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260306/tramp-2079077611.html
https://ria.ru/20260306/iran-2079071654.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, антониу гутерреш, али хаменеи, владимир путин, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Антониу Гутерреш, Али Хаменеи, Владимир Путин, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой, заявил генсек ООН
Гутерреш: ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля