20:36 06.03.2026
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой, заявил генсек ООН
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой, заявил генсек ООН
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой на фоне эскалации в регионе, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 06.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
Военная операция США и Израиля против Ирана
ООН, 6 мар – РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой на фоне эскалации в регионе, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Все незаконные атаки на Ближнем Востоке и за его пределами вызывают огромные страдания и наносят серьёзный вред гражданскому населению по всему региону и представляют серьёзный риск для мировой экономики, особенно для наиболее уязвимых людей. Ситуация может выйти из-под чьего-либо контроля", – говорится в заявлении Гутерреша.
Он призвал прекратить боевые действия и перейти к переговорам.
"Ставки как никогда высоки", – заключил Гутерреш.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
