"Радио Судного дня" передало новый сигнал - РИА Новости, 06.03.2026
15:30 06.03.2026
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
Сигнал "Плескание" прозвучал в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 06.03.2026
"Радио Судного дня" передало новый сигнал

"Радио Судного дня" передало сигнал "плескание"

Вышка связи . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сигнал "Плескание" прозвучал в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в 15.12 мск, говорится в сообщении Telegram-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.
Предыдущими сигналами были слова "Серосбег", "Овалосток", "Шлакобобр", "Вспыхивание", "Кипропоем", "Жиротряс" и "Неказистый", которые прозвучали в эфире в четверг.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Мачта базовой станции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Радио Судного дня" передало более 20 сигналов за день
11 февраля, 16:59
 
