Россиян предупредили о штрафе за тонировку на машинах

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владельцам автомобилей может грозить административный штраф в 500 рублей за неправильную тонировку, сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

"В соответствии с рос­сийским законодательством не​ допускается управление автомобилем с тонировкой ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, то есть окон дверей водителя и переднего пассажирского места. Нельзя эксплуатировать автомобиль, светопропускание стекол которого составляет менее 70%. В ином случае правонарушителю грозит административный штраф в 500 рублей", - сказал Зокиров.