ВСУ потеряли более 1500 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1,5 тысяч военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1500 военнослужащих, девять танков и боевых бронированных машин, 124 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, 56 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18