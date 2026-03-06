Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1500 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 06.03.2026 (обновлено: 12:32 06.03.2026)
ВСУ потеряли более 1500 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 1500 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 06.03.2026
ВСУ потеряли более 1500 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1,5 тысяч военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.03.2026
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
россия
сумская область
россия, безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 1500 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли более 1500 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1,5 тысяч военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1500 военнослужащих, девять танков и боевых бронированных машин, 124 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, 56 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
