Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь актом агрессии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 06.03.2026
Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь актом агрессии
Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь актом агрессии
Атака беспилотниками ВСУ на Севастополь, в результате которой пострадали девять жителей многоэтажки, в том числе трое детей, является актом агрессии, уверен... РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
ефремов
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
ефремов
происшествия, севастополь, ефремов, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Ефремов, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь актом агрессии

Развожаев назвал атаку БПЛА ВСУ на Севастополь актом агрессии

© Фото : губернатор Севастополя Михаил РазвожаевПоследствия атаки ВСУ на Севастополь
Последствия атаки ВСУ на Севастополь
© Фото : губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Последствия атаки ВСУ на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Атака беспилотниками ВСУ на Севастополь, в результате которой пострадали девять жителей многоэтажки, в том числе трое детей, является актом агрессии, уверен губернатор города Михаил Развожаев.
В ночь на пятницу Развожаев сообщал об атаке ВСУ на Севастополь. Ранены девять человек, в их числе трое детей. Сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал и сдетонировал начиненный металлическими шариками беспилотник.
"Жилые дома. Мы знаем, никаких объектов и близко, которые можно было бы натянуто считать военными, здесь нет. Чисто акт агрессии. Беспилотник начинен шрапнелью. Слава Богу, все живы", - сказал Развожаев журналистам на месте происшествия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольЕфремовМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала