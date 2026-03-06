Двое пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь госпитализированы

https://ria.ru/20260306/sevastopol-2078948102.html
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Севастополе мирных жителей госпитализированы и находятся в стационаре, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.03.2026
