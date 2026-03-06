Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь госпитализированы
11:05 06.03.2026 (обновлено: 11:17 06.03.2026)
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь госпитализированы
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Севастополе мирных жителей госпитализированы и находятся в стационаре, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.03.2026
севастополь, вооруженные силы украины, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Двое пострадавших от атаки ВСУ в Севастополе мирных жителей госпитализированы и находятся в стационаре, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Два человека остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести; остальные уже дома", - написал губернатор в Max.
Ранее губернатор сообщил, что ранения, которые получили девять человек, – от осколков разбитых стекол окон.
В ночь на пятницу губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь. В результате атаки ранены девять человек, в их числе трое детей. Сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал и сдетонировал начиненный металлическими шариками беспилотник.
Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь актом агрессии
Вчера, 11:13
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
