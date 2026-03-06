Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Севастополь повреждено десять домов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 06.03.2026 (обновлено: 11:50 06.03.2026)
При атаке ВСУ на Севастополь повреждено десять домов
Десять многоквартирных домов и три автомобиля повреждено в Севастополе в результате ночной атаки беспилотниками ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.03.2026
севастополь, вооруженные силы украины, ефремов, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Ефремов, Михаил Развожаев, Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Десять многоквартирных домов и три автомобиля повреждено в Севастополе в результате ночной атаки беспилотниками ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на пятницу Развожаев сообщал об атаке ВСУ на Севастополь, при которой сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова - рядом с ним упал и сдетонировал начиненный металлическими шариками беспилотник. Девять жителей многоэтажки, в том числе трое детей, получили незначительные ранения от осколков разбитого стекла, двое госпитализированы, уточнял губернатор.
«
"Общая ситуация по городу: пострадали 10 многоквартирных домов (в основном выбиты стекла) и 3 автомобиля. Электроснабжение: поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено", - написал Развожаев в своём канале на платформе Мах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныЕфремовМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
