При атаке ВСУ на Севастополь повреждено десять домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Десять многоквартирных домов и три автомобиля повреждено в Севастополе в результате ночной атаки беспилотниками ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на пятницу Развожаев сообщал об атаке ВСУ на Севастополь, при которой сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова - рядом с ним упал и сдетонировал начиненный металлическими шариками беспилотник. Девять жителей многоэтажки, в том числе трое детей, получили незначительные ранения от осколков разбитого стекла, двое госпитализированы, уточнял губернатор.
«
"Общая ситуация по городу: пострадали 10 многоквартирных домов (в основном выбиты стекла) и 3 автомобиля. Электроснабжение: поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено", - написал Развожаев в своём канале на платформе Мах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18