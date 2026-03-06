Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 06.03.2026
В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина
Ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
ефремов
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
ефремов
севастополь
происшествия, ефремов, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ефремов, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина

Развожаев: в Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, ранены ребенок и пожилой мужчина. Двенадцатилетний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов и мужчина получил травму", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также зафиксированы следующие повреждения: на Героев Подводников - небольшое возгорание на территории колледжа в результате падения осколков от БПЛА, в здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла, в районе Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу, в школе №50 на Генерала Жидилова также выбиты стекла.
"В результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций. Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты", - написал губернатор.
Развожаев уточнил, что в ближайшие часы будет полностью восстановлено электроснабжение на Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕфремовСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
