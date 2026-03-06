В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина

Он добавил, что также зафиксированы следующие повреждения: на Героев Подводников - небольшое возгорание на территории колледжа в результате падения осколков от БПЛА, в здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла, в районе Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу, в школе №50 на Генерала Жидилова также выбиты стекла.