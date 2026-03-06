https://ria.ru/20260306/sevastopol-2078881040.html
В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина
В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина
Ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.03.2026
Развожаев: в Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В результате атаки ВСУ
, по предварительной информации, ранены ребенок и пожилой мужчина. Двенадцатилетний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова
. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов и мужчина получил травму", - написал губернатор в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что также зафиксированы следующие повреждения: на Героев Подводников - небольшое возгорание на территории колледжа в результате падения осколков от БПЛА, в здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла, в районе Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу, в школе №50 на Генерала Жидилова также выбиты стекла.
"В результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций. Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты", - написал губернатор.
Развожаев
уточнил, что в ближайшие часы будет полностью восстановлено электроснабжение на Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова.