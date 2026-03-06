Санду опровергла слухи о планах остаться на посту президента Молдавии

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду опровергла слухи о том, что намерена баллотироваться на пост главы государства в третий раз.
Санду подчеркнула, что баллотироваться на пост президента соседней страны она тоже не собирается, несмотря на наличие у нее гражданства Румынии.
Ранее в соцсетях Молдавии появились анонимные призывы изменить конституцию, чтобы Санду смогла стать президентом в третий раз.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Экс-премьер Молдавии оценил курс Санду на евроинтеграцию
3 марта, 21:25