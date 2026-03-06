https://ria.ru/20260306/samolet-2079146054.html
Саудовская авиакомпания возобновляет рейсы между Дубаем и Эр-Риядом
Саудовская авиакомпания Saudi сообщила РИА Новости о планах возобновить с субботы рейсы между Дубаем и Эр-Риядом. РИА Новости, 06.03.2026
