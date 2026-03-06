Саудовская авиакомпания возобновляет рейсы между Дубаем и Эр-Риядом

СТАМБУЛ, 6 мар – РИА Новости. Саудовская авиакомпания Saudi сообщила РИА Новости о планах возобновить с субботы рейсы между Дубаем и Эр-Риядом.

Поначалу будет выполняться лишь один рейс в сутки, в будущем планируется постепенно увеличить их число.