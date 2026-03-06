Рейтинг@Mail.ru
Саудовская авиакомпания возобновляет рейсы между Дубаем и Эр-Риядом - РИА Новости, 06.03.2026
23:13 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/samolet-2079146054.html
Саудовская авиакомпания возобновляет рейсы между Дубаем и Эр-Риядом
Саудовская авиакомпания Saudi сообщила РИА Новости о планах возобновить с субботы рейсы между Дубаем и Эр-Риядом. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
дубай
джидда
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
джидда
ближний восток
в мире, дубай, джидда, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Джидда, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Дубай. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 мар – РИА Новости. Саудовская авиакомпания Saudi сообщила РИА Новости о планах возобновить с субботы рейсы между Дубаем и Эр-Риядом.
"Саудовские авиалинии с субботы, 7 марта, частично возобновляют рейсы между Дубаем и Эр-Риядом", - сообщили в компании.
Поначалу будет выполняться лишь один рейс в сутки, в будущем планируется постепенно увеличить их число.
Также компания планирует возобновить рейсы между Дубаем и Джиддой на западе королевства.
Из-за конфликта на Ближнем Востоке авиавласти большинства стран региона закрыли небо. Наибольшее число российских туристов застряли в ОАЭ, сейчас их вывозят эмиратские и российские авиакомпании.
