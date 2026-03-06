Рейтинг@Mail.ru
Azur Air заявила, что после замечаний Ространснадзора устраняла неполадки - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/samolet-2079104226.html
Azur Air заявила, что после замечаний Ространснадзора устраняла неполадки
Azur Air заявила, что после замечаний Ространснадзора устраняла неполадки - РИА Новости, 06.03.2026
Azur Air заявила, что после замечаний Ространснадзора устраняла неполадки
Авиакомпания Azur Air заявила, что после замечаний Ространснадзора большинство неполадок были устранены, несоответствий, влияющих на безопасность полетов, не... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:56:00+03:00
2026-03-06T18:56:00+03:00
azur air
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148420/92/1484209296_0:60:1203:736_1920x0_80_0_0_77e9afcfc55b2b4056cd6bb33ca74baf.png
https://ria.ru/20260208/pkhuket-2073060608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148420/92/1484209296_71:0:1131:795_1920x0_80_0_0_148507bc9aafac83dfa13628611c518e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
azur air, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия
Azur Air, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Происшествия
Azur Air заявила, что после замечаний Ространснадзора устраняла неполадки

Azur Air: большинство неполадок устранено после замечаний Ространснадзора

© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : AZUR air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Авиакомпания Azur Air заявила, что после замечаний Ространснадзора большинство неполадок были устранены, несоответствий, влияющих на безопасность полетов, не было.
"Согласно анализу результатов проверки, также имеющихся в распоряжении авиакомпании, несоответствий, влияющих на безопасность полетов, выявлено не было. Большая часть замечаний была устранена в ходе проверки. Авиакомпания продолжает работу в этом направлении", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Azur Air сообщила о задержке вылета еще двух рейсов из Таиланда в Россию
8 февраля, 19:37
 
Azur AirФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала