Azur Air продолжает выполнять запланированные рейсы
Авиакомпания Azur Air продолжает производственную деятельность и выполняет запланированные рейсы в соответствии с расписанием, несмотря на выявленные нарушения, РИА Новости, 06.03.2026
azur air
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
2026
azur air, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия
