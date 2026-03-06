Рейтинг@Mail.ru
Azur Air продолжает выполнять запланированные рейсы - РИА Новости, 06.03.2026
18:54 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/samolet-2079103038.html
Azur Air продолжает выполнять запланированные рейсы
Авиакомпания Azur Air продолжает производственную деятельность и выполняет запланированные рейсы в соответствии с расписанием, несмотря на выявленные нарушения
2026
azur air, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия
Azur Air, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Происшествия
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Авиакомпания Azur Air продолжает производственную деятельность и выполняет запланированные рейсы в соответствии с расписанием, несмотря на выявленные нарушения, сообщили в Ространснадзоре.
"Несмотря на выявленные нарушения, ООО "Азур Эйр" продолжает производственную деятельность и выполняет запланированные рейсы в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.
Azur air оказывает содействие властям России, заявили в компании
28 февраля, 19:26
Azur air оказывает содействие властям России, заявили в компании
28 февраля, 19:26
 
