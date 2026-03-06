https://ria.ru/20260306/samolet-2079100640.html
Проверка Azur Air выявила нарушение законодательства
Проверка Azur Air выявила нарушение законодательства
Внеплановая проверка авиакомпании Azur Air выявила нарушения воздушного законодательства, сообщили в Ространснадзоре. РИА Новости, 06.03.2026
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
azur air
в мире
происшествия
