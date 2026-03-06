https://ria.ru/20260306/samolet-2078979302.html
Авиакомпании запланировали 34 вылета в Россию с Ближнего Востока
Авиакомпании запланировали 34 вылета в Россию с Ближнего Востока - РИА Новости, 06.03.2026
Авиакомпании запланировали 34 вылета в Россию с Ближнего Востока
Российские и зарубежные авиакомпании запланировали на 6 марта 34 вылета в Россию с Ближнего Востока с 7,7 тысячи пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:51:00+03:00
2026-03-06T12:51:00+03:00
2026-03-06T12:57:00+03:00
россия
экономика
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_71b43da667af102f7bc9d231df6c71f5.jpg
https://ria.ru/20260305/turistka-2078848431.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_2dd8cea5d79fffbe88aa14fdd4e9ed55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Экономика, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Авиакомпании запланировали 34 вылета в Россию с Ближнего Востока
Авиакомпании запланировали 34 вылета в Россию с Ближнего Востока на 6 марта