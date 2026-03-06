Рейтинг@Mail.ru
РЖД запустят поезда из Иркутска в Китай
Туризм
 
08:23 06.03.2026
РЖД запустят поезда из Иркутска в Китай
РЖД запустят поезда из Иркутска в Китай
РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 06.03.2026
РЖД запустят поезда из Иркутска в Китай

Вид из кабины пассажирского электропоезда
Вид из кабины пассажирского электропоезда. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.
С 8 марта возобновляется курсирование поезда Забайкальск – Маньчжурия после шести лет перерыва. С его запуском организуются беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно.
Билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Стоимость мест на первый рейс поезда Маньчжурию из Иркутска начиналась от 29 953 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут. Отправляются вагоны из Иркутска в 21.45 по местному времени (16.45 мск) и прибывают в Маньчжурию спустя примерно полутора дней пути в 11.00 местного времени.
Билеты на поезд из Китая в Иркутск можно купить только в КНР.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД). Этот состав после отмены виз с Китаем в среднем в месяц стал перевозить на 95% больше пассажиров, сообщали РЖД.
Состав и вагоны, которые начнут курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай в марте, будут формирования "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
