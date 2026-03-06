РЖД запустят поезда из Иркутска в Китай

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.

Билеты на поезд из Китая в Иркутск можно купить только в КНР.