Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине - РИА Новости, 06.03.2026
15:21 06.03.2026 (обновлено: 15:24 06.03.2026)
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине - РИА Новости, 06.03.2026
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине
Россия рассчитывает на продолжение работы с США по Украине в разных форматах, но не считает целесообразным публично обсуждать содержание контактов с... РИА Новости, 06.03.2026
2026
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине

Рябков: РФ рассчитывает на продолжение работы с США по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение работы с США по Украине в разных форматах, но не считает целесообразным публично обсуждать содержание контактов с Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Процесс идет, в отличие от той коммуникации, которая у нас по факту отсутствовала с предыдущей администрацией США. Поддерживаем в целом конструктивный диалог, рассчитываем на продолжение такой работы в разных форматах", - сказал Рябков.
При этом, по его словам, до получения конкретных согласованных результатов нецелесообразно обсуждать публично даже отдельные аспекты контактов с американцами.
"Но главным приоритетом для нас в любом случае остается достижение целей СВО, будь то дипломатическим или военным путем", - добавил замминистра.
Иран научил Россию переговорам с США
1 марта, 08:00
Иран научил Россию переговорам с США
1 марта, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
