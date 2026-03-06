https://ria.ru/20260306/ryabkov-2079040640.html
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине - РИА Новости, 06.03.2026
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине
Россия рассчитывает на продолжение работы с США по Украине в разных форматах, но не считает целесообразным публично обсуждать содержание контактов с... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:21:00+03:00
2026-03-06T15:21:00+03:00
2026-03-06T15:24:00+03:00
россия
в мире
украина
сша
сергей рябков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077484546.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, сша, сергей рябков, мирный план сша по украине
Россия, В мире, Украина, США, Сергей Рябков, Мирный план США по Украине
Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине
Рябков: РФ рассчитывает на продолжение работы с США по Украине
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение работы с США по Украине в разных форматах, но не считает целесообразным публично обсуждать содержание контактов с Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Процесс идет, в отличие от той коммуникации, которая у нас по факту отсутствовала с предыдущей администрацией США
. Поддерживаем в целом конструктивный диалог, рассчитываем на продолжение такой работы в разных форматах", - сказал Рябков
.
При этом, по его словам, до получения конкретных согласованных результатов нецелесообразно обсуждать публично даже отдельные аспекты контактов с американцами.
"Но главным приоритетом для нас в любом случае остается достижение целей СВО, будь то дипломатическим или военным путем", - добавил замминистра.