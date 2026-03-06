Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение работы с США по Украине в разных форматах, но не считает целесообразным публично обсуждать содержание контактов с Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Процесс идет, в отличие от той коммуникации, которая у нас по факту отсутствовала с предыдущей администрацией США . Поддерживаем в целом конструктивный диалог, рассчитываем на продолжение такой работы в разных форматах", - сказал Рябков

При этом, по его словам, до получения конкретных согласованных результатов нецелесообразно обсуждать публично даже отдельные аспекты контактов с американцами.