Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Возобновление и поддержание контактов между РФ и США по военной линии будет полезным и поможет обеспечить большую предсказуемость в отношениях двух стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.