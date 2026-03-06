https://ria.ru/20260306/ryabkov-2078981441.html
Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии
Возобновление и поддержание контактов между РФ и США по военной линии будет полезным и поможет обеспечить большую предсказуемость в отношениях двух стран,... РИА Новости, 06.03.2026
Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии
