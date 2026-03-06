Рейтинг@Mail.ru
Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии
12:59 06.03.2026 (обновлено: 13:00 06.03.2026)
Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии
Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии

Рябков: возобновление контактов РФ и США по военной линии будет полезным

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Возобновление и поддержание контактов между РФ и США по военной линии будет полезным и поможет обеспечить большую предсказуемость в отношениях двух стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В начале февраля Европейское командование ВС США (USEUCOM) сообщило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, соглашение об этом было достигнуто на переговорах в Абу-Даби.
"В условиях гипернестабильной и весьма опасной геополитической ситуации, особенно с учетом резкой эскалации на Ближнем Востоке, мы считаем важным поиск дипломатических путей и методов решения проблем, которые только множатся. Это императив. Соответственно, поддержание рабочих контактов, тем более в военной сфере, будет способствовать не только нахождению эффективных ответов вызовам современности, но и полезному обмену мнениями заинтересованных сторон", - сказал Рябков.
Он добавил, что в Москве рассчитывают на то, что "это, в конечном счете, поможет установлению большей предсказуемости в наших отношениях с США".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков
