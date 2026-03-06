Рейтинг@Mail.ru
10:46 06.03.2026 (обновлено: 10:48 06.03.2026)
Рябков рассказал о работе российско-американской группы по экономике
Рябков рассказал о работе российско-американской группы по экономике
Россия и США в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают создание совместных фондов, диалог в этом формате носит доверительный характер,... РИА Новости, 06.03.2026
Рябков рассказал о работе российско-американской группы по экономике

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россия и США в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают создание совместных фондов, диалог в этом формате носит доверительный характер, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что 23 января в Абу-Даби состоялась первая встреча специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, "в их новом статусе как руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам". Рябков также напомнил, что ранее создать такую группу предложили США, на что Россия согласилась.
"Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается среди прочего возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов. Стороны исходят из того, что у нас, то есть у России и США, имеется огромный потенциал для сотрудничества в самых разных областях", - сказал Рябков.
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Глава Минфина США подтвердил разрешение Индии покупать российскую нефть
Вчера, 03:43
 
Россия США В мире Абу-Даби Сергей Рябков Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф
 
 
