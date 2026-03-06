Рябков рассказал о работе российско-американской группы по экономике

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россия и США в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают создание совместных фондов, диалог в этом формате носит доверительный характер, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается среди прочего возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов. Стороны исходят из того, что у нас, то есть у России и США, имеется огромный потенциал для сотрудничества в самых разных областях", - сказал Рябков.