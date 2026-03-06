Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки"
06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ryabkov-2078918424.html
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки"
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки"
Обсуждается возможность проведения контактов в формате "ядерной пятерки" на экспертом уровне, но никаких договоренностей пока нет, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:50:00+03:00
2026-03-06T08:50:00+03:00
2026
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки"

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обсуждается возможность проведения контактов в формате "ядерной пятерки" на экспертом уровне, но никаких договоренностей пока нет, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы находимся в стадии обсуждения возможности проведения контактов в формате "ядерной пятерки", но тоже нет никаких договоренностей на этот счет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, на каком уровне должна пройти такая встреча, Рябков уточнил, что "на экспертном, рабочем".
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Каждый год функции координатора в этом объединении выполняет одна из пяти стран. Россия выполняла функции координатора в "пятерке" в 2023 году и до середины 2024 года, после чего они были переданы Китаю.
