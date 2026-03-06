https://ria.ru/20260306/ryabkov-2078918424.html
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки"
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки" - РИА Новости, 06.03.2026
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки"
Обсуждается возможность проведения контактов в формате "ядерной пятерки" на экспертом уровне, но никаких договоренностей пока нет, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
россия
китай
великобритания
сергей рябков
Рябков рассказал о возможных контактах в формате "ядерной пятерки"
Рябков: обсуждается возможность проведения контактов в формате "ядерной пятерки"