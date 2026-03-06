Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что намерен отправить Рубио на Кубу для переговоров с Гаваной - РИА Новости, 06.03.2026
17:40 06.03.2026 (обновлено: 17:44 06.03.2026)
Трамп заявил, что намерен отправить Рубио на Кубу для переговоров с Гаваной
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отправить госсекретаря Марко Рубио на Кубу для переговоров с Гаваной. РИА Новости, 06.03.2026
Трамп заявил, что намерен отправить Рубио на Кубу для переговоров с Гаваной

Трамп заявил о намерении отправить Рубио на Кубу в рамках переговоров с Гаваной

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отправить госсекретаря Марко Рубио на Кубу для переговоров с Гаваной.
"Они (кубинское руководство - ред.) хотят заключить сделку, поэтому я отправлю туда Марко (Рубио - ред.) и посмотрим, что из этого получится", - сказал американский лидер в интервью CNN.
Трамп выразил уверенность, что Куба хочет заключить сделку с США
Вчера, 17:35
 
