В РПЦ отказались поддержать законопроект о переносе дней воинской славы

Законопроект предусматривает замену восьми памятных дат на новые. День Ледового побоища предлагается перенести с 18 апреля на 5 апреля, Куликовской битвы – с 21 сентября на 8 сентября, Полтавского сражения – с 10 июля на 8 июля, сражения у мыса Гангут – с 9 августа на 7 августа, день взятия Измаила – с 24 декабря на 22 декабря, день победы Ушакова у мыса Тендра – с 11 сентября на 9 сентября, день Бородинского сражения – с 8 сентября на 7 сентября, Синопского сражения – с 1 декабря на 30 ноября.