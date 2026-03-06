Рейтинг@Mail.ru
14:57 06.03.2026
общество, россия, республика крым, севастополь, русская православная церковь, госдума рф
Общество, Россия, Республика Крым, Севастополь, Русская православная церковь, Госдума РФ
В РПЦ отказались поддержать законопроект о переносе дней воинской славы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Русская православная церковь не поддерживает законопроект о переносе дней воинской славы согласно новому, григорианскому календарю, и будет добиваться его корректировки, заявила РИА Новости руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега).
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Он устанавливает новую памятную дату 18 марта – День воссоединения Республики Крым и Севастополя с РФ в 2014 году. Кроме того, согласно пояснительной записке к законопроекту, он устраняет противоречия в датировке исторических событий до 1918 года, связанные с переходом с юлианского на григорианский календарь. По информации сайта Госдумы, 4 марта поступил официальный отзыв правительства РФ на законопроект.
"Привязка дореволюционных знаменательных дней воинской славы к григорианскому календарю влечет за собой не только подмену реальных исторических дат победы русских войск над противником, но также приводит к разрыву исторически сложившегося совпадения важнейших военно-исторических событий России с церковными праздниками… Русская православная церковь не поддерживает данный законопроект и будет добиваться его корректировки", – сказала агентству игумения Ксения.
Законопроект предусматривает замену восьми памятных дат на новые. День Ледового побоища предлагается перенести с 18 апреля на 5 апреля, Куликовской битвы – с 21 сентября на 8 сентября, Полтавского сражения – с 10 июля на 8 июля, сражения у мыса Гангут – с 9 августа на 7 августа, день взятия Измаила – с 24 декабря на 22 декабря, день победы Ушакова у мыса Тендра – с 11 сентября на 9 сентября, день Бородинского сражения – с 8 сентября на 7 сентября, Синопского сражения – с 1 декабря на 30 ноября.
Сейчас день победы в Куликовской битве соответствует празднику Рождества Пресвятой Богородицы, а Полтавского сражения – дню памяти святого Сампсона Странноприимца, рассказала Чернега. В предложенной редакции, считает представительница Церкви, нормы законопроекта повлекут потерю полноты духовно-нравственного содержания дней воинской славы в угоду западным традициям летоисчисления.
"Связь знаменательных дней воинской славы с церковными праздниками имела колоссальное значение для наших предков - участников и свидетелей исторических событий. Эта связь важна и для современных россиян, поскольку способствует пониманию смысловых импульсов исторического процесса", – заключила игумения Ксения.
ОбществоРоссияРеспублика КрымСевастопольРусская православная церковьГосдума РФ
 
 
