Российский боец рассказал, чем займется после возвращения из плена

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавно вернувшийся на Родину после украинского плена боец ВС РФ Владимир Бойко планирует позже развивать свое собственное дело, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Первая группа из 200 бойцов ВС РФ приземлилась в четверг на одном из аэродромов Подмосковья , а вторая, численностью в 300 военнослужащих - в пятницу.

"Буду заниматься еще дополнительно собственным делом, планирую. Семью надо обеспечивать, трое девчонок... Что-нибудь... Индивидуальный предприниматель, такие наброски есть", - сказал Бойко.

Он добавил, что очень рад, потому что вернулся на Родину.

"Скоро увижу свою семью", - сказал боец ВС РФ.