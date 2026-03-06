Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал, чем займется после возвращения из плена - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/rossiya-2079150857.html
Российский боец рассказал, чем займется после возвращения из плена
Российский боец рассказал, чем займется после возвращения из плена - РИА Новости, 06.03.2026
Российский боец рассказал, чем займется после возвращения из плена
Недавно вернувшийся на Родину после украинского плена боец ВС РФ Владимир Бойко планирует позже развивать свое собственное дело, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:48:00+03:00
2026-03-06T23:48:00+03:00
московская область (подмосковье)
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079018519_45:0:1400:762_1920x0_80_0_0_ed2a066b04242f5a757af80ee949518e.jpg
https://ria.ru/20260306/podmoskove-2079127365.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079018519_336:0:1352:762_1920x0_80_0_0_31cbd1e9a52331363ee71eb3a8405baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), вооруженные силы рф, происшествия
Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы РФ, Происшествия
Российский боец рассказал, чем займется после возвращения из плена

Вернувшийся из плена боец ВС РФ Бойко планирует развивать собственное дело

© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Минобороны России
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавно вернувшийся на Родину после украинского плена боец ВС РФ Владимир Бойко планирует позже развивать свое собственное дело, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Первая группа из 200 бойцов ВС РФ приземлилась в четверг на одном из аэродромов Подмосковья, а вторая, численностью в 300 военнослужащих - в пятницу.
"Буду заниматься еще дополнительно собственным делом, планирую. Семью надо обеспечивать, трое девчонок... Что-нибудь... Индивидуальный предприниматель, такие наброски есть", - сказал Бойко.
Он добавил, что очень рад, потому что вернулся на Родину.
"Скоро увижу свою семью", - сказал боец ВС РФ.
Он отметил, что настроение у него замечательное, а российских военнослужащих встретили хорошо.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Подмосковье приземлились самолеты со спасенными из украинского плена
Вчера, 20:42
 
Московская область (Подмосковье)Вооруженные силы РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала