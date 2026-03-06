https://ria.ru/20260306/rossiya-2079150857.html
Недавно вернувшийся на Родину после украинского плена боец ВС РФ Владимир Бойко планирует позже развивать свое собственное дело, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости, 06.03.2026
Российский боец рассказал, чем займется после возвращения из плена
Вернувшийся из плена боец ВС РФ Бойко планирует развивать собственное дело
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавно вернувшийся на Родину после украинского плена боец ВС РФ Владимир Бойко планирует позже развивать свое собственное дело, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Первая группа из 200 бойцов ВС РФ
приземлилась в четверг на одном из аэродромов Подмосковья
, а вторая, численностью в 300 военнослужащих - в пятницу.
"Буду заниматься еще дополнительно собственным делом, планирую. Семью надо обеспечивать, трое девчонок... Что-нибудь... Индивидуальный предприниматель, такие наброски есть", - сказал Бойко.
Он добавил, что очень рад, потому что вернулся на Родину.
"Скоро увижу свою семью", - сказал боец ВС РФ.
Он отметил, что настроение у него замечательное, а российских военнослужащих встретили хорошо.