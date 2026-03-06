https://ria.ru/20260306/rossiya-2079148459.html
Спасенный из плена боец рассказал, что полюбил Россию еще больше
Спасенный из плена боец рассказал, что полюбил Россию еще больше - РИА Новости, 06.03.2026
Спасенный из плена боец рассказал, что полюбил Россию еще больше
Вернувшийся из украинского плена российский боец Евгений Попелышко рассказал РИА Новости, что после своего пребывания во вражеском плену он полюбил свою Родину... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:26:00+03:00
2026-03-06T23:26:00+03:00
2026-03-06T23:26:00+03:00
https://ria.ru/20260306/plennye-2078981851.html
Боец ВС РФ рассказал, что после украинского плена полюбил Россию еще больше
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена российский боец Евгений Попелышко рассказал РИА Новости, что после своего пребывания во вражеском плену он полюбил свою Родину еще больше.
Вторая группа российских военнослужащих вернулась из украинского плена на Родину в пятницу. Самолеты с бойцами РФ
приземлились на одном из аэродромов Подмосковья
. Первая группа вернулась в Россию в четверг.
"Я страну свою полюбил еще больше, на самом деле... Побыв в плену, я полюбил Россию еще больше", - сказал Попелышко.
Он отметил, что наконец-то чувствует себя дома после возвращения из плена.
"Конечно, я рад. Я рад за всех, за сослуживцев, за всех родных, за сослуживцев, которые вернулись. Я хочу сказать всем спасибо большое, что принимали участие в том, что мы вернулись", - сказал российский военнослужащий.
Попелышко добавил, что его мама заплакала от счастья, когда он в первый раз позвонил ей из Белоруссии
