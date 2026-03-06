Рейтинг@Mail.ru
Россия вернула из украинского плена 300 военных - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 06.03.2026 (обновлено: 19:53 06.03.2026)
Россия вернула из украинского плена 300 военных
Россия вернула из украинского плена 300 военных - РИА Новости, 06.03.2026
Россия вернула из украинского плена 300 военных
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории три сотни бойцов, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
оаэ
безопасность
россия
белоруссия
оаэ
Новости
Обмен пленными между РФ и Украиной "300 на 300"
Обмен пленными между РФ и Украиной по формуле "300 на 300"
россия, белоруссия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, оаэ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ОАЭ, Безопасность
Россия вернула из украинского плена 300 военных

Россия и Украина обменяли по 300 пленных

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории три сотни бойцов, сообщили в Министерстве обороны.
"Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ", — говорится в заявлении.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова
Вчера, 10:42
Сейчас россияне находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны. Посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США.
Накануне стороны передали друг другу по 200 военнопленных. Оба мероприятия прошли в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве 17-18 февраля.
В конце прошлого месяца Москва и Киев также обменялись телами погибших военнослужащих.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФОАЭБезопасность
 
 
