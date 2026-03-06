https://ria.ru/20260306/rossiya-2078983074.html
Россия вернула из украинского плена 300 военных
Россия вернула из украинского плена 300 военных - РИА Новости, 06.03.2026
Россия вернула из украинского плена 300 военных
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории три сотни бойцов, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 06.03.2026
Обмен пленными между РФ и Украиной "300 на 300"
Обмен пленными между РФ и Украиной по формуле "300 на 300"
Кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена
Кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена
Россия вернула из украинского плена 300 военных
Россия и Украина обменяли по 300 пленных