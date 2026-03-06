Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, могут ли россияне получить загранпаспорт за рубежом - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/rossijane-2078898723.html
В МВД рассказали, могут ли россияне получить загранпаспорт за рубежом
В МВД рассказали, могут ли россияне получить загранпаспорт за рубежом - РИА Новости, 06.03.2026
В МВД рассказали, могут ли россияне получить загранпаспорт за рубежом
Россияне, находящиеся за рубежом, могут получить загранпаспорт в государстве пребывания по заявлению, которое можно подать в российском диппредставительстве,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T03:43:00+03:00
2026-03-06T03:43:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c9c021f8043797f4471e7c5f061ce2b5.jpg
https://ria.ru/20260211/mid-2073585260.html
https://ria.ru/20260120/zagranpasport-2068915544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3c68a32c57b65a490c4af9046611edbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В МВД рассказали, могут ли россияне получить загранпаспорт за рубежом

РИА Новости: россияне могут получить загранпаспорт за рубежом по заявлению

© Fotolia / Lali Заграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Fotolia / Lali
Заграничный паспорт . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россияне, находящиеся за рубежом, могут получить загранпаспорт в государстве пребывания по заявлению, которое можно подать в российском диппредставительстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Гражданин России, находящийся за пределами территории РФ, вправе получить заграничный паспорт в государстве его пребывания по заявлению", - сказали в пресс-службе.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
МИД рассказал, как оформлять 10-летние загранпаспорта за рубежом
11 февраля, 10:11
В ведомстве уточнили, что загранпаспорт могут получить и россияне, еще не достигшие 18 лет: заявление о выдаче документа должны подать их родители, усыновители, попечители или опекуны.
Как отметили в министерстве, подать заявление можно в российском дипломатическом представительстве, в частности, в консульском учреждении.
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россияне до 14 лет теперь могут пересекать границу только по загранпаспорту
20 января, 00:16
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала