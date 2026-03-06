Рейтинг@Mail.ru
Первый жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в России - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 06.03.2026 (обновлено: 20:25 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/rossija-2079124221.html
Первый жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в России
Первый жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в России - РИА Новости, 06.03.2026
Первый жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в России
Первый в России жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в Институте коневодства, животное назвали Эконикой, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:20:00+03:00
2026-03-06T20:25:00+03:00
россия
российский научный фонд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
https://ria.ru/20250904/nauka-2039083760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский научный фонд, общество
Россия, Российский научный фонд, Общество
Первый жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в России

В России родился первый в стране полученный методом ЭКО жеребенок

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первый в России жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в Институте коневодства, животное назвали Эконикой, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Коллектив ученых ФГБНУ "ВНИИ коневодства имени академика В.В. Калашникова" совершил прорыв в репродуктивной биотехнологии лошадей, успешно пересадив созданный in vitro эмбрион кобыле-реципиенту, был рожден здоровый жеребенок, которую назвали Эконикой", - говорится в сообщении.
В Минобрнауки уточнили, что исследователи взяли ооциты кобылы-донора методом OPU (трансвагинальной аспирации фолликулов), а затем оплодотворили сформировавшиеся и созревшие в течение 36 часов in vitro яйцеклетки спермой жеребца-донора. В течение восьми дней эмбрион развивался в специальных условиях инкубатора и на девятый день был пересажен кобыле-реципиенту.
"Этот научный успех имеет особую ценность, поскольку на лошадях пересадка эмбрионов в нашей стране не применялась. Полученный результат открывает огромные перспективы для отечественного коневодства, позволяя использовать генетический потенциал для размножения племенных животных, ускорять селекционный процесс и создавать современные конкурентоспособные отечественные породы лошадей", - уточнили в министерстве.
Проект реализован в рамках гранта Российского научного фонда, а также благодаря государственной финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Яйцеклетки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сибирские ученые сделали открытие для успешного ЭКО
4 сентября 2025, 07:00
 
РоссияРоссийский научный фондОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала