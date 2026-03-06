https://ria.ru/20260306/rossija-2079124221.html
Первый жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в России
Первый в России жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в Институте коневодства, животное назвали Эконикой, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 06.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
https://ria.ru/20250904/nauka-2039083760.html
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
В России родился первый в стране полученный методом ЭКО жеребенок
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первый в России жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в Институте коневодства, животное назвали Эконикой, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Коллектив ученых ФГБНУ "ВНИИ коневодства имени академика В.В. Калашникова" совершил прорыв в репродуктивной биотехнологии лошадей, успешно пересадив созданный in vitro эмбрион кобыле-реципиенту, был рожден здоровый жеребенок, которую назвали Эконикой", - говорится в сообщении.
В Минобрнауки уточнили, что исследователи взяли ооциты кобылы-донора методом OPU (трансвагинальной аспирации фолликулов), а затем оплодотворили сформировавшиеся и созревшие в течение 36 часов in vitro яйцеклетки спермой жеребца-донора. В течение восьми дней эмбрион развивался в специальных условиях инкубатора и на девятый день был пересажен кобыле-реципиенту.
"Этот научный успех имеет особую ценность, поскольку на лошадях пересадка эмбрионов в нашей стране не применялась. Полученный результат открывает огромные перспективы для отечественного коневодства, позволяя использовать генетический потенциал для размножения племенных животных, ускорять селекционный процесс и создавать современные конкурентоспособные отечественные породы лошадей", - уточнили в министерстве.
Проект реализован в рамках гранта Российского научного фонда
, а также благодаря государственной финансовой поддержке Минобрнауки России
в рамках нацпроекта "Наука и университеты".