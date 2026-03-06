https://ria.ru/20260306/rossija-2079107993.html
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки
Россия планирует обеспечивать газом рынки тех стран, которые заинтересованы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения, заявил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 06.03.2026
