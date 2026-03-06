Рейтинг@Mail.ru
19:04 06.03.2026
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о планах обеспечить газом мировые рынки

Новак: Россия намерена обеспечивать газом мировые энергетические рынки

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия планирует обеспечивать газом рынки тех стран, которые заинтересованы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы планируем обеспечивать мировые энергетические рынки в первую очередь тех стран, которые заинтересованы в российском газе и которые планируют выстраивать долгосрочные конструктивные отношения", - сказал он.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Энергетик спрогнозировал цену на газ на фоне ударов по Ирану
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
