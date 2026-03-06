Стало известно, сколько граждан стран ЕС приезжали на заработки в Россию

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти 10 тысяч граждан стран Евросоюза въезжали в Россию в 2025 году по работе, среди них больше всего из Германии, Италии, Франции, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.