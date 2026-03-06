Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько граждан стран ЕС приезжали на заработки в Россию
16:57 06.03.2026
Стало известно, сколько граждан стран ЕС приезжали на заработки в Россию
Почти 10 тысяч граждан стран Евросоюза въезжали в Россию в 2025 году по работе, среди них больше всего из Германии, Италии, Франции, следует из данных... РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти 10 тысяч граждан стран Евросоюза въезжали в Россию в 2025 году по работе, среди них больше всего из Германии, Италии, Франции, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, за весь прошлый год российскую границу с целью работы пересекли 9993 гражданина стран ЕС, из них 1746 были гражданами Германии, 1577 – Италии, 1175 человек приехали из Франции.
В "пятерке" союзных стран, чьи граждане приезжали в Россию по работе, оказались Латвия и Литва, в 2025 году российскую границу пересекли 592 и 586 их граждан соответственно.
Кроме того, в Россию в прошлом году по работе приезжали граждане Австрии – 489 человек, Польши – 448, Испании – 421, Хорватии – 377, Нидерландов – 353. Затем следует еще одна прибалтийская республика – Эстония, 308 граждан которой назвали работу целью въезда в РФ за указанный период.
