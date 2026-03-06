https://ria.ru/20260306/roskomnadzor-2078959964.html
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram - РИА Новости, 06.03.2026
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram
Ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о рекламе в Telegram исчерпывающий: ее размещение содержит признаки нарушения рекламного законодательства, РИА Новости, 06.03.2026
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
россия
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram
Роскомнадзор назвал ответ ФАС о рекламе в Telegram исчерпывающим