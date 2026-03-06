Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram
11:41 06.03.2026
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram - РИА Новости, 06.03.2026
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram
Ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о рекламе в Telegram исчерпывающий: ее размещение содержит признаки нарушения рекламного законодательства, РИА Новости, 06.03.2026
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram

Роскомнадзор назвал ответ ФАС о рекламе в Telegram исчерпывающим

Мессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о рекламе в Telegram исчерпывающий: ее размещение содержит признаки нарушения рекламного законодательства, прокомментировали РИА Новости в Роскомнадзоре.
Накануне в ФАС РИА Новости заявили, что размещение рекламы в Telegram, а также в соцсетях и на площадках, работа которых ограничена Роскомнадзором, содержит признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Там отметили, что в настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования.
В России предупредили о продвижении нелегальных сервисов в Telegram
1 марта, 20:52
В России предупредили о продвижении нелегальных сервисов в Telegram
1 марта, 20:52
«
"Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС", - заявили в Роскомнадзоре.
После 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, или интернет-ресурсах, доступ к которым в России ограничен. За это может быть назначен штраф. Соответствующие поправки к закону "О рекламе" вступили в силу.
Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык
1 марта, 11:52
Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык
1 марта, 11:52
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Telegram
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
