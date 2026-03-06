В Китае рассказали о главных преимуществах человека перед роботами

ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Сложные эмоции и новаторское воображение являются главными преимуществами человека, в обществе будущего роботы не заменят его, а будут гармонично сосуществовать с ним, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) от провинции Хубэй Лю Сяоянь.

"Говоря об обществе будущего, я полагаю, что оно будет не про замену людей роботами, но скорее про то, как люди эффективно управляют роботами и гармонично сосуществуют с ними", - сказала Лю Сяоянь на полях сессии депутатов провинции Хубэй в рамках четвертой сессии ВСНП 14-го созыва, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.

По ее словам, "главным преимуществом человека как высокоразвитого вида является креативность".

"Эта креативность в сочетании с присущей человеку непредсказуемостью означает, что по мере того, как мы столкнемся с массовым притоком роботов на все уровни общества, эти преимущества смогут направлять и влиять на развитие робототехники", - сказала собеседница агентства.

Депутат отметила, что роботы могут заменить людей в решении тех задач, с которыми человек не способен справиться, выступая в качестве вспомогательных инструментов или помощников.

"При этом человеческий мозг со своими сложными системами, сложными эмоциями и новаторским воображением может вдохновлять и поддерживать роботов в выполнении практических задач, помогая им оптимизировать свою работу", - добавила Лю Сяоянь.

Согласно опубликованному 5 марта проекту 15-го пятилетнего плана развития Китая на 2026-2030 годы, КНР ускорит модернизацию и применение человекоподобных роботов. Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В 2025 году китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.