В Китае рассказали о главных преимуществах человека перед роботами
06.03.2026
В Китае рассказали о главных преимуществах человека перед роботами
В Китае рассказали о главных преимуществах человека перед роботами
Сложные эмоции и новаторское воображение являются главными преимуществами человека, в обществе будущего роботы не заменят его, а будут гармонично сосуществовать РИА Новости, 06.03.2026
В Китае рассказали о главных преимуществах человека перед роботами

Лю Сяоянь назвала сложные эмоции преимуществом человека перед роботами

Человекоподбный робот компании Unitree Robotics
Человекоподбный робот компании Unitree Robotics
© REUTERS / Tingshu Wang
Человекоподбный робот компании Unitree Robotics. Архивное фото
ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Сложные эмоции и новаторское воображение являются главными преимуществами человека, в обществе будущего роботы не заменят его, а будут гармонично сосуществовать с ним, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) от провинции Хубэй Лю Сяоянь.
"Говоря об обществе будущего, я полагаю, что оно будет не про замену людей роботами, но скорее про то, как люди эффективно управляют роботами и гармонично сосуществуют с ними", - сказала Лю Сяоянь на полях сессии депутатов провинции Хубэй в рамках четвертой сессии ВСНП 14-го созыва, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Около 50 человекоподобных роботов компании Unitree Robotics продемонстрировали исполнение боевых искусств на фоне Храма Неба в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Пекине роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба
24 февраля, 15:37
По ее словам, "главным преимуществом человека как высокоразвитого вида является креативность".
"Эта креативность в сочетании с присущей человеку непредсказуемостью означает, что по мере того, как мы столкнемся с массовым притоком роботов на все уровни общества, эти преимущества смогут направлять и влиять на развитие робототехники", - сказала собеседница агентства.
Депутат отметила, что роботы могут заменить людей в решении тех задач, с которыми человек не способен справиться, выступая в качестве вспомогательных инструментов или помощников.
"При этом человеческий мозг со своими сложными системами, сложными эмоциями и новаторским воображением может вдохновлять и поддерживать роботов в выполнении практических задач, помогая им оптимизировать свою работу", - добавила Лю Сяоянь.
Гуманоидный робот Bolt - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида
3 февраля, 12:55
Согласно опубликованному 5 марта проекту 15-го пятилетнего плана развития Китая на 2026-2030 годы, КНР ускорит модернизацию и применение человекоподобных роботов. Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В 2025 году китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.
В апреле 2025 года в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов, а в августе в Пекине состоялись первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов. Как сообщал ранее портал "Хайбао синьвэнь", гуманоидные роботы вместе с монахами Шаолиньского монастыря в центральной части Китая провели занятие по кунг-фу, и техника движений машин почти не уступала человеческой.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Полет роботов на Марс: что прогнозируют миллиардеры на 2026 год
31 декабря 2025, 08:41
 
