РЭЦ рассказал, как предпринимательницы покоряют мир с "Мой экспорт"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские предпринимательницы успешно развивают свой бизнес за рубежом: компании, которыми руководят женщины, играют все более заметную роль в современной структуре российского несырьевого экспорта, их историями успеха поделился Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)

"В современной структуре российского несырьевого экспорта все более заметную роль играют компании, возглавляемые женщинами. От инновационных продуктов питания до высокотехнологичной косметики и профессиональных материалов - предпринимательницы из разных регионов страны успешно развивают свой бизнес за рубежом. Ключевым драйвером этого роста становятся цифровые инструменты платформы "Мой экспорт" и программа продвижения национального бренда "Сделано в России", - отмечают в РЭЦ.

Сегодня экспорт перестал быть прерогативой исключительно промышленных гигантов. Цифровизация в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" уравняла возможности, позволив малым и средним предприятиям находить партнеров в Китае, Индии или странах Персидского залива буквально в несколько кликов. Личные истории успеха российских предпринимательниц подтверждают: сочетание качественного продукта и грамотного использования господдержки открывает любые границы.

Бренд Altaria из Алтайского края - яркий пример того, как традиционный продукт превращается в международный тренд благодаря инновациям. Выйдя на рынок с уникальным эко-маслом в упаковке-спрее, производитель из Алтайского края за несколько лет завоевал лидирующие позиции: сегодня доля бренда в своем сегменте в Сибири превышает 50%. Экспортную деятельность команда ведет с 2018 года, и на текущий момент география поставок охватывает уже 12 стран, включая Китай, Казахстан и Южную Корею. За последние три года экспорт компании вырос более чем на 300%. Такого результата удалось достичь благодаря активному использованию инструментов РЭЦ. При его поддержке производитель нашел крупных дистрибьюторов в Белоруссии и Пекине, а участие в крупнейших международных смотрах, таких как Gulfood в Дубае и CIIE в Шанхае, позволило напрямую выйти на целевую аудиторию Глобального Юга.

"Экспорта не надо бояться, его надо любить. Для нас это совершенно другой уровень бизнеса и масштаба, иные ощущения удовлетворенности продуктом. Сотрудничество с РЭЦ открыло нам двери на ключевые мировые выставки и позволило получить сертификат "Сделано в России", который стал для зарубежных партнеров весомым подтверждением качества", - отмечает генеральный директор Altaria Галина Чибитько.

Сейчас бренд готовит экспансию на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии, продолжая использовать возможности платформы "Мой экспорт". Актуальный график бизнес-миссий и выставок, в которых экспортеры могут принять участие при поддержке государства, всегда доступен в сервисе "Мероприятия".

Новосибирская компания "Йодометика" доказывает, что за успехом на зарубежном рынке часто стоит серьезная наука. Разработки ученых Академгородка легли в основу косметики с соединениями йода. Путь компании на внешние рынки начался в 2019 году, и сегодня бренд Yodometics активно укрепляется в странах СНГ. Решать задачи ВЭД компании помогают именно цифровые сервисы. Через "Мой экспорт" предпринимательницы оформляют необходимые сертификаты происхождения товаров, что значительно ускоряет поставки.

Генеральный директор "Йодометики" Анна Сызранова подчеркивает, что развитие бизнеса в области натуральной косметики невозможно без опоры на поддержку государства. "Благодаря инициативам институтов поддержки компания может расширять импортозамещение и создавать уникальные формулы, востребованные за пределами страны", - добавила она.

Еще один яркий пример из косметической индустрии - бренд из Татарстана ResedaOdor. Созданная химиком-технологом Резедой Нурисламовой, компания успешно конкурирует на рынках Белоруссии, Казахстана, Турции и ОАЭ. Ключевым преимуществом продукции стало сочетание терапевтической эффективности и строгого соответствия международным этическим стандартам: косметика имеет сертификацию Халяль и статус cruelty-free (не тестируется на животных).

Бренд активно масштабирует свое присутствие за рубежом, используя возможности цифровой платформы "Мой экспорт". В частности, продукция продвигается благодаря сервису "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах", который позволяет в режиме "одного окна" получить доступ к крупнейшим международным и зарубежным страновым маркетплейсам и Программе национальных магазинов "Сделано в России". Инструментарий Программы берет на себя все сложности взаимодействия с иностранными площадками - от листинга товаров до логистической поддержки.

"Вместе с РЭЦ мы уже не первый год покоряем зарубежные рынки, являясь обладателями сертификата "Сделано в России" и продвигаясь в рамках проекта отраслевого продвижения косметики "Бьюти-бокс "Сделано в России". Мы рады, что российская продукция, созданная с заботой о природе и человеке, находит своего потребителя за пределами страны. В планах - расширение географии экспорта на рынки стран Ближнего Востока", - отмечает Нурисламова.