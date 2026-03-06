https://ria.ru/20260306/rektor-2079057722.html
В ГД оценили назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ
В ГД оценили назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 06.03.2026
В ГД оценили назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала назначение Константина Хабенского на пост РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:07:00+03:00
2026-03-06T16:07:00+03:00
2026-03-06T16:07:00+03:00
культура
россия
константин хабенский
елена драпеко
мхат имени м. горького
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993650192_0:109:2989:1790_1920x0_80_0_0_611e2c92c66a54a658505b647439f085.jpg
https://ria.ru/20260306/khabenskiy-2078970054.html
https://ria.ru/20260304/khabenskiy-2078475953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993650192_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4cfabbdbb5622b75af8d33da316657ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин хабенский, елена драпеко, мхат имени м. горького
Культура, Россия, Константин Хабенский, Елена Драпеко, МХАТ имени М. Горького
В ГД оценили назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Драпеко: назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ хорошее решение
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала назначение Константина Хабенского на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ хорошим решением.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков, а Константин Хабенский
назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
"Что касается Хабенского — это однозначно хорошее назначение. К нему очень хорошо относятся в сообществе. У него есть представление о работе МХАТ, ранее он также работал в МХТ имени А. П. Чехова", - сказала она в беседе с NEWS.ru
.
Согласно словам Драпеко
, по поводу Безрукова, назначенного на пост худрука МХАТ имени М. Горького, ей судить сложнее, так как она не смотрела его последние спектакли.
"Надо прислушаться к мнению Союза театральных деятелей в таких случаях. Я считаю, что администрация должна внимательнее относиться к мнению театрального сообщества. Оно у нас сформированное, старинное, с традициями. Надо возрождать театральную критику, сообщество режиссеров, всех собирать и выслушивать мнения, чтобы не было волюнтаристских решений", - заключила она.