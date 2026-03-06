Рейтинг@Mail.ru
В ГД оценили назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ
16:07 06.03.2026
В ГД оценили назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ
В ГД оценили назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала назначение Константина Хабенского на пост РИА Новости, 06.03.2026
В ГД оценили назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Драпеко: назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ хорошее решение

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала назначение Константина Хабенского на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ хорошим решением.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков, а Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Вчера, 12:24
"Что касается Хабенского — это однозначно хорошее назначение. К нему очень хорошо относятся в сообществе. У него есть представление о работе МХАТ, ранее он также работал в МХТ имени А. П. Чехова", - сказала она в беседе с NEWS.ru.
Согласно словам Драпеко, по поводу Безрукова, назначенного на пост худрука МХАТ имени М. Горького, ей судить сложнее, так как она не смотрела его последние спектакли.
"Надо прислушаться к мнению Союза театральных деятелей в таких случаях. Я считаю, что администрация должна внимательнее относиться к мнению театрального сообщества. Оно у нас сформированное, старинное, с традициями. Надо возрождать театральную критику, сообщество режиссеров, всех собирать и выслушивать мнения, чтобы не было волюнтаристских решений", - заключила она.
В Школе-студии МХАТ отказались комментировать назначение Хабенского
